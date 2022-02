Dakar rêve d'un premier sacre continental

Dakar, déjà dans sa finale. Alors que les Lions affrontent l’Egypte ce dimanche, l’espoir d’un premier sacre continental fait vibrer les supporters sénégalais. Tous espèrent voir enfin briller leur première étoile continentale.

« Tout le pays n’attend que la victoire. Tout ce que nous voulons, c’est que l’équipe nous apporte enfin la coupe, il est temps. Ça fait longtemps qu’on se demande quand viendra cette première étoile. »

« Nous sommes fatigués de vivre en permanence les déceptions. Le Sénégal n’a jamais remporté la coupe et certains disent qu’on ne la gagnera jamais. Donc, nous voulons que les joueurs surprennent tout le monde. En ce moment, notre maillot manque une étoile. On veut juste qu’ils nous une mettent une. »

L’attente est grande, tellement grande que l’impatience a gagné les rangs des Sénégalais. Ici, tout le monde n’a qu’un seul mot à la bouche : la victoire rien que la victoire. Le Sénégal qui attend toujours son premier trophée continental comme le montre le titre de ce quotidien spécialisé : un peuple, un but, un trophée. En tout cas, les Sénégalais sont impatients et avec beaucoup de confiance que cette fois, les Lions remporteront enfin la Coupe.

Et la confiance est de mise. Le visage montré par la bande à Sadio Mané lors de ses dernières sorties a dissipé tous les doutes.

« J’y crois à 500%. Dimanche, inchallah, on sera champion d’Afrique. C’est le moment ou jamais, on a les bons joueurs, on a tout ce qu’il faut pour gagner. Donc, on est dans l’obligation de gagner. On doit gagner, on doit gagner. On doit être sur le toit de l’Afrique. »

La ferveur reste donc grande et elle fait les affaires des commerçants. Maillots, drapeaux, drapelets, leurs produits s’arrachent comme de petits.

« En tant normal, je vend des produits venant du Mali, mais comme c’est la finale, on a basculé vers le Vert-Jaune-Rouge. Et franchement, les affaires marchent. Les supporters aiment et ils viennent acheter ».

Mais le plus important pour ces supporters, c’est bien de voir enfin le nom du Sénégal inscrit au palmarès de la Coupe d’Afrique des nations.