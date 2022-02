Nigeria : le sénateur Rochas Okorocha candidat à la présidentielle

Qui succédera à Muhammadu Buhari à la tête du Nigeria lors de la présidentielle de 2023 ? Les premières annonces de candidatures ont été faites ces dernières semaines.

Et parmi elles, il y a celle du sénateur et ancien gouverneur Rochas Okorocha. A 59 ans, ce membre du parti au pouvoir en est à sa seconde candidature à la présidentielle.

" J'en appelle à mon parti l'APC, ils devraient permettre de faciliter les choses. Et les Igbos doivent comprendre que le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir se prend, nous devons sortir pour tendre la main aux gens et devons parler et négocier le pouvoir. Car personne ne vous le donnera, mais laissez la justice régner. Lorsque tout cela sera fait, mesdames et messieurs, comme je le déclare, je me présenterai à la présidence de la République fédérale du Nigeria en 2023", explique le Sénateur.

Le Nigeria a besoin de lui, assure-t-il. Et il place la lutte contre la pauvreté au centre de son programme. Sauf que sa campagne risque d’être ternie par certaines allégations de détournements de fonds publics : au moment où il annonçait sa candidature, l’agence anti-corruption du pays faisait état de plusieurs accusations contre lui.

À un an du terme de son second mandat, le président Muhammadu Buhari n’a pas non désigné de dauphin. Alors forcément, la question de la succession dans son parti est sur toutes les lèvres.