Mali : l'Union européenne apporte son soutien à la France

Isolé à Bamako, Paris peut compter sur le soutien de l'Union européenne après l'expulsion de son ambassadeur Joël Meyer, la porte-parole de la Commission européenne, en charge des affaires étrangères et des questions sécuritaires a condamné cette expulsion du diplomate français et appelé Bamako à se raviser.

La demande du gouvernement malien concernant le retrait immédiat de l'ambassadeur de France à Bamako est injustifiée et Isolera encore davantage le Mali de ses partenaires européens. L'UE est solidaire de la France, mais aussi du Danemark, dont le contingent avait fait l'objet d'une décision de départ. La situation actuelle exige le respect de l'engagement et du dialogue de la part des autorités maliennes, et la spirale négative dans laquelle elles se sont engagées ne peut que nuire à la stabilité du Mali lui-même, mais aussi de la région.

Berlin a également réagi, condamnant une expulsion injustifiée. Dans cette escalade de tensions, la France s'est donnée deux semaines pour trancher sur l'avenir de sa présence militaire au Mali. Quant à Takuba, les pays impliqués prévoient de travailler d'ici la mi-février pour prévoir une adaptation de leur dispositif au Mali.

La Norvège a annoncé mardi qu'elle renonçait à envoyer un petit contingent, faute d'accord avec la junte malienne.