Au Kenya, les distributeurs automatiques de lait ont la cote

A Nairobi, un nouveau type de distributeur automatique a récemment vu le jour : le distributeur de lait. Ce dernier plait aux commerçants car il est facile d'utilisation et consomme peu d'électricité.

Le marché est tellement lucratif qu'Erick Andino, un commerçant du quartier de Kawangware, à l'Est de la capitale, a cessé de vendre du lait emballé et ne vent plus que du lait issu de ce distributeur. "L'avantage de cette machine est que premièrement elle est facile à entretenir, ensuite elle sert les clients rapidement. Enfin, lorsque vous y stockez le lait, il est toujours frais afin que le client puisse le boire directement." témoigne-t-il.

Les consommateurs eux mettent en avant l'aspect économique de ce système à l'instar de Sophia Ali, qui achète du lait au distributeur depuis maintenant deux ans : "Le lait du distributeur est très bon marché, un litre coute moins de 60 centimes de dollars alors qu'en magasin le prix pour 500 ml est de 55 centimes de dollars, ce qui fait 1 dollar 20 par litre". Cette dernière vante aussi son goût et son côté sain, "Il est meilleur car il n'a pas de conservateurs, pas d'additifs, rien" poursuit-elle.

Pourtant, selon Martin Njagi, membre de la coopérative laitière "Limuru Dairy farmers cooperative society", les conditions d'hygiène des conteneurs dans lesquels le lait est collecté, transporté et vendu pourraient être dangereuses pour la santé, "Aujourd'hui, vous constatez que beaucoup d'agriculteurs, surtout ici au Kenya, n'ont pas encore adopté les matériaux de qualité alimentaire et finissent par utiliser des conteneurs en plastique qui ne sont pas du tout hygiéniques, rapporte t-il, Vous ne pouvez donc pas être en mesure de garantir leur hygiène parce qu'ils peuvent ne pas être nettoyés suffisamment même si de l'eau chaude et d'autres détergents sont utilisés". Il ajoute que leur vente ne répondrait pas nécessairement aux normes fixées par l'organe kenyane de régulation du lait, la Kenya Dairy Board act.

Ces distributeurs automatiques se répandent partout dans le pays et peuvent proposer aussi proposer d'autres aliments comme de l'huile de cuisson ou de l'eau.