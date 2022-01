Les hippopotames peuvent reconnaître la voix de leurs amis

Les hippopotames savent distinguer la voix de leurs amis de celles des inconnus. Cette découverte à été publiée par des scientifiques français ayant étudié la façon dont ces gros mammifères communiquent dans la réserve spéciale de Maputo au Mozambique.

Chaque hippopotame a une signature vocale individuelle

"Ils ont un répertoire vocal avec différents cris, et le cri que nous avons étudié est le 'wheeze honk', c'est le cri le plus commun de l'hippopotame. Ils le font très, très souvent, explique le bioacousticien Nicolas Mathevon, membre de l'équipe de chercheurs de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, Il est généralement considéré comme un appel aux autres et ce que nous avons constaté, c'est que cet appel construit une forte signature individuelle."

Les bioacousticiens sont des scientifiques spécialistes des sons émis par les animaux. C'est en diffusant des bruits enregistrés d'hippopotames du même groupe et de groupes différents que ces chercheurs se sont rendus compte que les mammifères réagissaient de manière agressive lorsque la voix provenait d'un autre troupeau.

Conserver l'espèce

Les hippopotames figurent parmi les animaux les plus dangereux d'Afrique. Ils seraient responsables de la mort d'environ 500 personnes chaque année sur le continent. Mammifères semi-aquatiques, leur poids peut atteindre 3,5 tonnes. Ils sont connus pour charger l'homme lorsqu'il s'approche trop près de leur territoire. "_Nous devons donc vraiment mieux comprendre le comportement de ces animaux si nous voulons gérer cette relation entre l'homme et l'anima_l", insiste Nicolas Mathevon.

Cette découverte pourrait permettre de déplacer des troupeaux en émettant des sons familiers. Leur rôle est essentiel, si le nombre d'hippopotames venait à diminuer, cela menacerait l'écosystèmes des lacs et des rivières. En effet, leurs excréments sont très nutritifs et maintiennent une grande biodiversité.