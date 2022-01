Mali : commémoration de la création de l'armée

Commémoration de la création de l'armée au Mali. Pour ce 61e anniversaire, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta a assisté au défilé des troupes, avant de faire un discours. Il a évoqué la situation sécuritaire du pays.

"Aujourd'hui, nous sentons une nette amélioration dans le cadre de la sécurité et cela est dû aux différentes opérations qui ont été déclenchées récemment", a déclaré le président par intérim, le colonel Assimi Goïta.

"Et ces opérations commencent à apporter leurs fruits. Donc, nous ne pouvons que remercier et féliciter l'engagement des FAMAs ainsi que de leurs partenaires qui se battent au quotidien avec bravoure et détermination pour apporter la sécurité et la paix sur l'ensemble du territoire malien."

Jeudi, la mission de l'ONU au Mali a annoncé avoir repris ses vols sur la région du Sahel, pour lutter contre les groupes djihadistes. Ils avaient jusqu'alors été suspendu, dans l'attente de pourparler avec la junte.

"Et ces différentes opérations ont pour étape finale recherchée, le retour de l'état, de créer des conditions d'un environnement sécurisé, apaisé, pour l'organisation des élections libres et crédibles. Qui est la condition sine qua non d'un retour à un ordre constitutionnel sécurisé et apaisé", a ajouté le chef de la junte.

La CEDEAO a récemment durci ses sanctions envers le Mali, n'acceptant pas la proposition de la junte de rester au pouvoir pendant 5 ans avant d'organiser de nouvelles élections.