Madagascar : l'aide en faveur des victimes des inondations s'organise

Les Malgaches ont toujours les pieds dans l’eau après les inondations provoquées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale Antananarivo.

Au moins dix personnes ont été tuées selon le bilan provisoire communiqué par le Bureau national de gestion des risques de catastrophes du pays. Alors que 500 personnes ont été obligées de quitter leurs habitations.

‘’ Le courant est coupé dans cette région, nous devons faire face aux coupures de courant et aux inondations. Nous ne sommes jamais tranquilles quand nous devons aussi aller au travail. Les enfants doivent aller à l'école. Tout le monde est touché, pas seulement ma maison, mais toutes les maisons du quartier.", Pierre Michel Rakotoson, habitant d’Antananarivo.

L’élan de solidarité s’organise alors qu’une vingtaine de districts autour de la capitale qui compte 1,3 million d'habitants, sont en alerte rouge.

"Nous avons mis en place les premiers sites pour accueillir les victimes, et c'est la municipalité qui sera chargée de les prendre en charge. Il s'agit principalement du 2e arrondissement, du 3e arrondissement, du 4e arrondissement et du 6e arrondissement. Nous appelons tous les sinistrés à quitter leur domicile et à se rendre sur les sites d'hébergement.", explique Andriamanday Naina, deuxième adjoint au maire de la capitale malgache.

En 2018, le pays a subi un double coup dur avec le cyclone Ava qui a tué 51 personnes en janvier et la tempête tropicale Eliakim qui a fait 20 morts deux mois plus tard.