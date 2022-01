Soudan : les pro-démocratie appellent à la désobéissance civile

Au Soudan, Khartoum est à l'arrêt. Les magasins sont fermés, et les rues barricadées à l'aide de pneus en feu et de pierres, pour deux jours de désobéissance civile. La veille, alors que des milliers de personnes étaient rassemblées dans les rues contre le coup d'Etat, les forces de l'ordre ont tué au moins 7 manifestants, en faisant l'une des journées les plus sanglantes depuis le 25 octobre.

"On est descendus dans la rue pour exprimer pacifiquement notre opinion, mais les forces militaires nous ont attaqués à balles réelles, avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes", raconte le manifestant Tarek Hassan.

"Plusieurs manifestants ont été arrêtés et, à ce jour, plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées dans un état critique. Nous appelons tout le peuple soudanais, et tous les révolutionnaires libres à barricader toutes les rues pour annoncer la désobéissance civile jusqu'à la chute des putschistes."

"On est en grève du travail selon les instructions des révolutionnaires et comme vous le voyez, la rue Umak est entièrement bloquée du début à la fin", continue Abdallah Atta, un employé du gouvernement.

Une enquête sur les violences de la veille a été ouverte par les autorités et devrait rendre ses conclusions dans les prochains jours.

En réponse à la répression de la veille, l'organisation civile la plus importante du Soudan, les Forces pour la Liberté et le changement, a appelé à deux jours de désobéissance civile à partir de mardi.

Cette grève et manifestation pacifique intervient alors que de hauts diplomates américains sont attendus à Khartoum. Washington maintient la pression pour négocier la fin de la crise qui dure depuis des moins dans le pays.

Selon les médecins soudanais, au moins 71 personnes ont été tuées par la répression policière depuis le coup d'Etat du général Abdel Fattah Al-Burhane.