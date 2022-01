Somalie : le porte-parole du gouvernement blessé dans un attentat-suicide

Attaque djihadiste en Somalie. Le porte-parole du gouvernement Mohamed Ibrahim Moalimuu, a survécu à un attentat suicide. Selon plusieurs témoins sur place, un membre groupe d'Al Shabaab a tenté de monter dans la voiture du représentant avant d'enclencher ses explosifs. Les services du Premier ministre ont annoncé que le porte-parole souffrait de légères blessure.

"J'ai vu la voiture filer et tourner à gauche alors qu'un homme s'accrochait au côté du véhicule, je ne sais pas si c'était un kamikaze", raconte Dahir Mohamed Mohamud, qui a assisté à la scène. "Dans la minute qui a suivi, on a entendu une grosse explosion qui m'a fait bouger et je suis tombé sur le sol brusquement. Je ne sais pas qui a été tué, mais de la chair humaine a volé sur nous depuis le lieu de l'explosion."

Selon les policiers sur place, deux autres personnes ont été blessées par l'explosion. L'attaque est survenue après que les dirigeants ont accepté de clôturer les élections parlementaires d'ici le 25 février. Les retards répétés menaçant la stabilité du pays.