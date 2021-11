Somalie : un journaliste tué dans un attentat-suicide

Abdiaziz Mohamud Guled, directeur de la radio gouvernementale ''Radio Mogadiscio ’’, a été tué samedi dans un attentat-suicide dans la capitale somalienne.

Le journaliste était connu comme fervent critique du groupe djihadiste Al-Shabaab. "Il est sorti du restaurant et est monté dans sa voiture avec un collègue après qu'ils aient dîné et le kamikaze a couru vers la voiture et s'est fait exploser", raconte un témoin.

Les islamistes ont d’ailleurs dans la foulée, revendiqué cette attaque qui aussi fait deux blessés dont le directeur de la télévision nationale somalienne, Sharmarke Mohamed Wargame.

Dans le communiqué revendiquant l’attaque, les islamistes ont affirmé que le journaliste assassiné était dans leur viseur depuis longtemps. La Somalie demeure le pays le plus dangereux pour les journalistes, selon Reporters sans frontières. Cinquante professionnels des médias ont été tués dans ce pays depuis 2010.

Le groupe Al-Shabaab, lié à Al-Qaïda, était maître de la capitale somalienne jusqu'en 2011, date à laquelle il en a été chassé par les troupes de l'Union africaine, mais il conserve des territoires dans les campagnes et lance de fréquentes attaques contre des cibles gouvernementales et civiles à Mogadiscio et ailleurs.