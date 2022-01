CAN 2021 : le Maroc rejoint le Cameroun en huitièmes

Le Maroc rejoint le Cameroun en huitiemes de finale de la CAN. Les Lions de l'Atlas ont remporté vendredi leur deuxième match face aux Comores (2-0).

Selim Amallah avait rapidement ouvert le score et donné le ton d'un match entièrement dominé par les Nord-africains.

Mais Salim Ben Boïna, le gardien des Comores, a réussi une grande partie, repoussant un penalty d'En Nesyri avant de finalement s'avouer vaincu en fin de rencontre.

De quoi tempérer la joie du sélectionneur marocain Vahid Halilhodzic : "On a gagné et quand vous gagnez un match de la CAN 2-0, il faut être content. Je félicite les joueurs, mais...Quand je regarde le contenu de notre match, manquer autant d'occasions à ce niveau, je trouve cela bizarre. Je ne suis pas content de notre manque d'efficacité."

Aubameyang et Lemina finalement absents, Le Gabon s'en est remis à Jim Allevinah pour éviter une défaite face au Ghana. Menés par un but rapide de Andre Ayew, les Panthères arrachent le nul dans les dernières minutes et restent en position favorable avant d'affronter les marocains mardi prochain.