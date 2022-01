CAN 2021 : face au Nigeria, l'Égyptien Mo Salah est optimiste

C’est à Garoua, dans le nord du Cameroun qu’aura lieu ce 11 janvier un match choc : le Nigeria (qui a remporté 3 titres) face à l’Egypte (qui a remporté 7 titres).

Pour cette Coupe d’Afrique des Nations, ces deux poids lourds du football africain sont dans le groupe D avec la Guinée-Bissau et le Soudan.

"Ma deuxième CAN, c'était en Egypte, et nous nous sommes retrouvés en première position, donc comme c'est ma dernière CAN, j'ai dit à mes coéquipiers : la victoire est le seul cadeau que vous puissiez me faire parce que c'est ma dernière CAN. Nous considérons que nous sommes prêts, et nous attendons juste demain et j'espère que nous irons jusqu'à la finale et que nous gagnerons la coupe, parce que tout le monde connaît l'importance de remporter le trophée", explique l'attaquant du Nigeria Ahmed Musa.

Les "Super Eagles" sont privés de Victor Osimhen, bloqué par le Covid à Naples. Les "Pharaons" comptent eux sur un des meilleurs joueurs du monde, Mohamed Salah.

"Eh bien, je pense que c'est une équipe dangereuse. Une équipe complète, avec de très bons joueurs. Ils ont une chance de gagner le tournoi. J’adorerais remporter une victoire avec l’équipe nationale égyptienne. Je suis venu ici avec l'équipe nationale. Je suis fier de porter ce maillot. Je donne le meilleur à mon équipe…Je ne pense pas que nous soyons les seuls favoris pour ce tournoi, mais nous faisons de notre mieux pour le gagner. Nous avons un bon entraîneur. Nous avons une bonne équipe. Nous avons un très bon groupe et ils jouent pour l'équipe nationale depuis dix, onze ans maintenant, donc je sais que nous avons une très bonne équipe...", explique Mo Salah.

D’autres équipes sont favorites pour remporter la CAN : le Cameroun qui a battu le Burkina Faso lors du match d’ouverture, l'Algérie, tena