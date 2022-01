Cameroun : pic de vaccinations contre la Covid-19 avant la CAN 2021

Depuis quelques jours, ce centre de vaccination situé à Yaoundé, ne désemplit pas. Dans quelques jours, le Cameroun va accueillir la Coupe d’Afrique des Nations, qui doit se tenir avec un protocole sanitaire strict en raison du Covid-19. Pour pouvoir assister aux matchs, les supporters devront obligatoirement être vaccinés. C’est ce qui a motivé de nombreux candidats au vaccin.

" Nous essayons de respecter ce qui est dit à propos du COVID et des restrictions pour voir les matchs dans les stades pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Aussi, la CAN (Coupe d'Afrique des Nations) est au Cameroun, et je ne veux pas que sans quelque chose m'empêche d'assister à la CAN. Je suis venue me faire vacciner", explique Tatiana, fan de football.

" J'étais contre la vaccination, mais j'étais vraiment, comment dire, j'étais vraiment motivé cette fois pour me faire vacciner (pour assister au match et soutenir son équipe)", explique Patrick, lui aussi fan de football.

Pourtant, jusqu’ici, les Camerounais étaient réticents à se faire vacciner. Les centres de vaccination n’avaient pas prévu une telle hausse.

"Eh bien, nous ne nous attendions pas à ce nombre (de personnes demandant le vaccin) et bien sûr, nous manquons de personnel. Nous n'avons pas assez de personnel, mais nous avons tous les intrants, toutes les ressources possibles pour vacciner ces personnes", explique le docteur Lucien Mama, qui gère un centre de vaccination.

Sur 27 millions d'habitants, le Cameroun a vacciné 6 % de la population.