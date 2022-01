Kenya : partenariat entre la Chine et la Corne de l'Afrique

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, était au Kenya jeudi. Les deux pays qui coopèrent sur plusieurs projets vont bientôt se lancer dans un tout autre registre celui de la construction pipeline sur les côtes kényanes, estimé à plusieurs milliards de dollars.

Alors que l'Ethiopie fait face aux rebelles du Tigré, et la Somalie aux mains des Shebabs, la Chine veut jouer un rôle dans le retour de la paix dans la corne de l'Afrique. Un envoyé spécial sera nommé a annoncé le chef de la diplomatie chinoise, jeudi au Kenya.

"Partenaires pour la paix dans la région. Nous avons une communication étroite sur la situation régionale et les points chauds en Afrique. Nous continuerons à avoir une communication et une coordination étroites au sein du Conseil de sécurité des Nations unies et d'autres plateformes. Nous continuerons à jouer un rôle encore plus important pour la paix et la stabilité dans cette région."

À Mombasa, la Chine finance la construction d'un nouveau terminal au sein du plus grand port d'Afrique de l'Est, le président kényan Uhuru Kenyatta et le chef de la diplomatie chinoise ont effectué une visite sur les lieux. La construction du nouveau terminal représente un investissement de 353 millions de dollars.

"Je crois que c'est ce dont nous avons besoin. Le Kenya et l'Afrique n'ont pas besoin de leçons, le Kenya et l'Afrique ont besoin d'amis prêts à travailler avec nous pour atteindre nos objectifs et nos aspirations.

La Chine a également financé l'infrastructure la plus chère depuis l'indépendance du Kenya, une ligne de train ayant coûté 5 milliards de dollars.

Pékin est le premier partenaire commercial du continent, avec des échanges directs de plus de 200 milliards de dollars en 2019.