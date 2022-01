CAN 2021 : des clubs européens au ralenti

Pour le football européen, le mois de janvier sera compliqué pour certains clubs devant faire sans leurs internationaux africains partis disputer la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui débute dimanche au Cameroun.

La lanterne rouge de Ligue 1, Saint-Etienne, a ainsi vu partir cinq joueurs importants, dont le Tunisien Wahbi Khazri et le Gabonais Denis Bouanga, ses deux meilleurs buteurs. Et ce alors que certains joueurs ont renoncé à la compétition, comme Lens pour le Malien Cheick Doucouré et son capitaine ivoirien Seko Fofana - des choix "personnels" selon leur club -, ou Nice avec son attaquant algérien Andy Delort.

En Angleterre, si Liverpool est particulièrement handicapé avec les absences de ses stars africaines Mohamed Salah (Egypte) et Sadio Mané (Sénégal), certains clubs, pourtant contraints de libérer leurs joueurs, sont allés au bras de fer avec les sélections. C'est le cas de Watford.

Le club de la banlieue de Londres s'est vu reprocher par la Fédération sénégalaise (FSF) de tenter de "bloquer" son ailier sénégalais Ismaïla Sarr, finalement libéré, tandis que son attaquant nigérian Emmanuel Dennis a pu être retenu par son club, celui-ci expliquant que les "Super Eagles" ne l'avaient pas convoqué "à temps".

En Espagne, Alaves subit de plein fouet l'effet conjugué de la CAN et de la pandémie : ses deux gardiens professionnels, Fernando Pacheco et Antonio Sivera, sont positifs à la Covid-19 et le portier de l'équipe réserve, Jesus Owono, a été appelé par la Guinée équatoriale.

A Bologne, l'inquiétude est aussi de mise. "C'est une situation difficile. Avec les cas de Covid, les blessés et la CAN, il manque 12 joueurs", a résumé l'entraîneur Sinisa Mihajlovic, avant de plaisanter : "Il faut voir le bon côté, je suis devenu l'entraîneur le mieux payé au monde, j'entraîne une équipe réserve en gagnant beaucoup d'argent".