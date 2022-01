Nigeria : 21 élèves libérés à Zamfara, l'armée poursuit les "bandits"

Quelque 21 élèves kidnappés vendredi par des hommes armés ont été libérés par la police de l'État de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria.

"Les agents de police ont réussi à sauver 21 enfants kidnappés" après un échange de tirs avec les criminels, a déclaré dans un communiqué un porte-parole de la police de Zamfara, Mohammed Shehu. Le centre et le nord-ouest du Nigeria sont depuis des années le théâtre de gangs criminels, appelés localement "bandits", qui attaquent les villages, volent le bétail, pillent et tuent les habitants.

Vendredi, des "bandits" ont bloqué une autoroute et enlevé un "nombre indéterminé" de voyageurs dont les élèves, a expliqué Mohammed Shehu. Aux alentours de 22 h, une équipe composée de policiers et de soldats a répondu à "un appel de détresse" lancé par des habitants du village de Kucheri, situé près d'une importante autoroute.

Barrages routiers

Ils alertaient sur le fait que des bandits avaient monté un barrage routier et enlevé les passagers de cinq bus, dont celui qui transportait les élèves. Les élèves, accompagnés de leur professeur, se rendaient à un séminaire islamique informel dans l'Étatvoisin de Katsina.

Plusieurs autres passagers, dont le professeur et le conducteur de leur bus, ont également été pris en otage par les hommes armés. Mohammed Shehu a appelé la population locale à ne pas voyager la nuit, période pendant laquelle les barrages routiers et les enlèvements sont les plus fréquents.

Frappes aériennes

Un jour après l'attaque contre les écoliers, l'armée de l'air nigériane a lancé des frappes aériennes visant les camps de bandits dans l'État de Zamfara, selon un haut responsable, Edward Gabkwet. Le nombre de personnes tuées lors de ces frappes aériennes n'a pas été confirmé."Nous allons poursuivre chacun d'entre eux jusqu'à ce que tous les Nigérians se sentent en sécurité pour vaquer à leurs occupations normales", a-t-il déclaré.

Dimanche, un autre groupe de bandits a tué six habitants de zones rurales lors de plusieurs attaques dans l'État de Kaduna, selon Samuel Aruwan, commissaire à la sécurité intérieure de l'État. Les gangs sont principalement composées de jeunes hommes de l'ethnie Fulani, qui travaillaient traditionnellement comme éleveurs de bétail nomades et sont pris dans un conflit vieux de plusieurs décennies avec les communautés agricoles Haoussa pour l'accès à l'eau et aux pâturages.

Rançons

Ces derniers mois, les bandits enlèvent de plus en plus de voyageurs sur les autoroutes et ciblent davantage les écoles pour obtenir des rançons. Pour échapper aux autorités, les bandits établissent des camps dans la forêt de Rugu, à cheval sur les États de Zamfara, Kaduna, Katsina et Niger (nord-ouest).

Les bandits - par groupes de plus de 150, selon le gouverneur de Katsina, Aminu Masari - semblent de plus en plus organisés et bien armés, malgré les mesures prises par les autorités nigérianes pour endiguer la violence, notamment la désignation récente de ces groupes comme organisations terroristes.

Les opérations militaires, les amnisties proposées par les autorités ainsi que les coupures de réseaux mobiles n'ont pas pu mettre un terme aux violences.