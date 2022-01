Nigeria : quelles aspirations pour l'année 2022 ?

Dans ce qui est devenu une tradition au fil des ans, chrétiens et non-chrétiens étaient dans diverses églises pour les dernières heures de 2021 au Nigeria.

D'autres par contre ont célébré la nouvelle année, dans les lieux de détente. Chaque nouvelle année,les Nigérians ont des projets et des attentes nombreuses.

Sur le plan politique 2022 sera marquée par une multiplication des activités politiques en préparation aux élections générales au Nigeria qui doivent avoir lieu en février 2023. À Lagos, à un plus d'an du scrutin, l'élection est déjà dans les têtes.

_Pour 2022, quelques mois avant les prochaines élections générales au Nigeria, je m'attends à ce que le gouvernement fasse mieux. Il essaiera de faire de son mieux, afin que les citoyens puissent voter à nouveau pour lui. Je pense qu'ils doivent faire mieux et définir leurs priorités, souligne Oreoluwa Adeyele, créatrice de contenus. _

Il faut inciter les Nigérians à s'inscrire sur les listes électorales et voter c'est l'appel de Betyana Nwelih, journaliste : je prie pour qu'en cette nouvelle année, la majorité des jeunes et des Nigérians en général puissent obtenir leur carte d'électeur permanente (PVC). Je sais que beaucoup de gens pensent que leur vote ne compte pas, mais je suis ici pour vous dire, en ma qualité de journaliste, que votre vote compte. Si votre vote ne comptait pas, vous ne verrez pas les politiciens faire campagne avec des sacs de riz et de haricots, vous donner de l'argent et des aliments cuisinés. Ces politiciens font tout cela parce qu'ils veulent votre vote.

Le Fonds monétaire international (FMI) a prévu une croissance économique de 2,7 % pour le Nigeria en 2022, en invoquant une reprise des secteurs non pétroliers et la hausse du prix du pétrole brut. De nombreux Nigérians, prient pour que l'économie du pays se remette de l'impact du covid-19 et que 2022 soit l'année de la croissance.

Sur le plan sécuritaire, certains attendent une émergence de bons leaders capables de résoudre les crises sécuritaires : je vois une Afrique meilleure, je vois de bons leaders émerger, je vois de bons leaders se rassembler pour cet esprit d'unité dans le leadership, le sport et l'économie.