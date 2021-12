Sénégal : les véhicules américains boostent le marché de l'automobile

Le marché de l'automobile est en pleine expansion au Sénégal. C'est en majorité grâce aux importations de véhicules américains que la croissance de l'industrie automobile sénégalaise parvient à se maintenir en hausse. Dans ce parc de Dakar, par exemple, près de 90% des véhicules proviennent des Etats-Unis et du Canada.

« Les Ford sont les plus vendues ici car elles sont plus abordables. Et l’avantage avec les Ford est qu’avec un maigre budget, vous pouvez avoir un 4x4. Avec, par exemple 7 millions, 8 millions, 7,5 millions, vous pouvez avoir un 4x4 avec toutes les options » a expliqué Fallou Galass Tour, Importateur de voitures.

Les voitures américaines ont progressivement pris le pouvoir sur les routes sénégalaises. Importées pour la plupart des Etats-Unis et du Canada, leur commerce n’a jamais été aussi florissant. De nombreux parcs automobiles y sont à présents dédiés un peu partout dans la capitale Dakar.

La douane sénégalaise estime à 248 mille 308, le nombre de voitures importées du Canada et des Etats-Unis entre 2018 et 2020. Mais si ces véhicules, d’occasion pour la plupart, font autant fureur au Sénégal, ce n’est pas seulement pour leur prix relativement abordable.

« Actuellement, pour beaucoup de marques comme les Ford, les Chevrolet, les pièces de rechange sont sur le marché. Donc, les gens peuvent se permettre d’acheter ces types de véhicules. Il y a aussi le choix sur la boîte de vitesse. La plupart des Sénégalais préfèrent des véhicules à boîte automatique qui sont beaucoup plus simples à conduire. » a déclaré Sada Sall, garagiste.

Au Sénégal, rien que sur la période 2018-2020, la valeur douanière des importations de voitures du Canada et des Etats-Unis est estimée à un peu plus 161 milliards 455 millions de FCFA.