Soudan : dernier hommage à un manifestant tué d'une balle

Des centaines de personnes ont accompagné le cortège du manifestant soudanais abattu lors des manifestations. Abd al Moneim Mohamed Ali est décédé mardi des suites d'une balle reçue dans la tête. Trois jours plus tôt, il protestait contre la prise de pouvoir des militaires.

Une manifestation qui a fait plus d'une centaine de blessés à cause des affrontements entre manifestants et forces de sécurité. Ses proches ont organisé des funérailles collectives en son honneur.

"Abd al-Moneim est un martyr, il a toutes mes bénédictions et je lui suis reconnaissante pour tout", clame Fatma Ibrahim.

"Qu'a fait ce pauvre enfant pour être tué de cette façon, il a été abattu, que son âme repose en paix", continue l'oncle du manifestant tué, Ahmed Yakoub.

Lors des manifestations, les forces de l'ordre ont répondu en usant différents niveaux de violence.