Afrique du Sud : les professionnels du tourisme restent confiants

Face aux restrictions de voyages qu’elle subit depuis la découverte du variant Omicron, l’Afrique du Sud tente de rassurer le reste du monde. Le tourisme joue un rôle important dans l’activité économique du pays et, à l’approche des fêtes de fin d’année, les professionnels du secteur espèrent que la situation va s’améliorer.

"Nous sommes déjà en plein mois de décembre, nous avons l'impression que les choses risquent de ne pas changer, ou du moins autant, parce que beaucoup de gens ont fait des projets pour Noël et le Nouvel An et peu d’entre eux pourraient refuser de voyager à la dernière minute à cause de l'interdiction de voyager. Donc, nous espérons évidemment que les choses changent et que les gens recommencent à voyager, car nous comptons évidemment sur des voyageurs internationaux pour notre travail et c'est évidemment très important, car nous sommes sans travail depuis longtemps, cela fait presque deux ans", explique Nabeel Sayed, guide touristique.

L'Afrique du Sud a enregistré cette semaine un nombre record de contaminations au Covid-19. Depuis le début de la pandémie, le pays compte environ 90 000 décès pour plus de 59 millions d’habitants.

"Je ne peux pas penser à une meilleure destination en ce moment pour les personnes qui s'inquiètent du Covid. L'Afrique du Sud est l'endroit parfait, elle a de grands espaces, de l'air frais, un temps magnifique et je pense que nous devrions être considérés comme la destination idéale pour s'évader. Il y a aussi notre faible nombre de cas par rapport au reste du monde, ce qui signifie que c'est une destination de choix à l'heure actuelle", explique Rashid Toefy, professionnel du tourisme dans la ville du Cap.Jusqu'à présent, plus de 17 millions de personnes ont été vaccinées en Afrique du Sud, soit environ un tiers de la population du pays.