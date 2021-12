Covid-19 : l'Africa CDC brandit le recours aux mandats de vaccination

La découverte du variant Omicron soulève la question de la vaccination sur le continent. L'Afrique reste le continent le moins vacciné au monde contre le COVID-19, avec moins de 8 % de la population du continent entièrement vaccinée.

Les gouvernements africains pourraient avoir recours à des mandats de vaccination contre le COVID-19 si leurs citoyens ne s'empressent pas d'obtenir les doses de plus en plus disponibles, a déclaré jeudi le directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.

L'avertissement lancé par John Nkengasong aux journalistes, selon lequel les gouvernements "n'auront pas le choix", intervient alors que le nombre de doses à destination des 54 pays d'Afrique ainsi que le problème de conservation de ces deniers crée de nouveaux enjeux pour vacciner les 1,3 milliard d'habitants du continent.

"Nous n'avons pas besoin d'en arriver là si nous faisons simplement ce qu'il faut", a déclaré le directeur de l'Africa CDC concernant les mandats de vaccination. Il a qualifié d'"extrêmement regrettable" tout manque d'intérêt pour l'adoption des vaccins, alors que les responsables africains se battent depuis des mois contre les inégalités dramatiques en matière de vaccins entre leurs nations et les nations plus riches du monde entier.

Alors que le variant omicron, se propage rapidement et est désormais signalée dans 11 pays africains, une forte augmentation des cas de COVID-19 sur le continent a été observée. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de nouveaux cas a augmenté de 93 % au cours de la semaine écoulée, bien qu'il y ait des signes d'espoir, les données préliminaires indiquant que le nombre d'hospitalisations en Afrique du Sud reste faible et que la nouvelle souche pourrait provoquer une maladie moins grave.

"on ne peut même pas parler de rappel lorsque des personnes n'ont pas reçu leur première dose"

Sur le continent, seuls six pays ont atteint l'objectif mondial consistant à vacciner 40 % de leur population contre le Covid-19 d'ici la fin de l'année, et "cette situation est tout simplement dangereuse et intenable", a déclaré jeudi à la presse Richard Mihigo, responsable de la vaccination à l'OMS.

Malgré les objections, des pays comme le Zimbabwe et le Ghana, se sont tournés vers l'obligation de vacciner les employés du secteur public et d'autres. Le projet du Kenya d'exiger la vaccination pour l'accès aux services publics à partir de la fin du mois continent de suscité des critiques.

Les nations africaines ont acheté 431 millions de doses de vaccin jusqu'à présent et en ont administré 245 millions, a déclaré John Nkengasong, ajoutant qu'"on ne peut même pas parler de rappel lorsque des personnes n'ont pas reçu leur première dose".

Le continent africain reçoit actuellement environ 20 millions de doses de vaccin par semaine, une tendance encourageante, a déclaré le responsable de la vaccination de l'OMS, "mais il est très important que ces dons soient assortis d'une durée de conservation" et non d'une date d'expiration qui approche rapidement. Certains pays, incapables de les distribuer à temps, ont rendu des doses ou les ont détruites.