Bénin : l'opposante Reckya Madougou devant la justice

Au Bénin, Reckya Madougou est jugée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), ce vendredi.

Arrêtée le 3 mars 2021 pour financement du terrorisme, l’ancienne ministre de la justice béninoise, est poursuivie aux côtés de cinq co-accusés pour "association de malfaiteurs" et "abus de fonction".

Le procureur spécial de la Criet a avancé que Reckya MAdougou aurait financé des opérations pour semer la terreur et saboter l’élection présidentielle.

"Si le procès est équitable, les juges n'auront pas d’autres choix que de voir qu’il n’y a absolument rien qui accuse notre cliente des faits pour lesquels elle est aujourd’hui poursuivie. Le dossier est complètement vide et c’est un dossier qui a été monté de toute pièce car il s'agit exclusivement d’une accusation politique." a déclaré Antoine Vey, l'avocat de Reckya Madougou.

Ancienne conseillère du Faure Gnassingbé et malheureuse candidate du scrutin présidentiel d’avril dernier, Reckya Madougou est accusé aux côtés de son neveu, d’un policier et d’un colonel à la retraite.

Ce dernier a révélé aux autorités que certaines opérations auraient été financées par Madougou. Elle n'a cessé de nier les faits depuis son arrestation.

Pour les membres de son parti **Les Démocrates**, ce procès est politique et la justice béninoise joue son intégrité et son indépendance sur ce dossier.

" Ses conditions de détention sont très difficiles, elle est privée de tout contact avec l’extérieur à part ses avocats, et donc je serais heureux demain de pouvoir la revoir pour pouvoir échanger avec elle et dénoncer encore une fois le traitement absolument injuste et dégradant qu’elle subit." a rajouté Antoine Vey.

Reckya Madougou est défendue par un collège de 6 avocats qui insistent sur l’invalidité de ce dossier sans preuves.

Le tribunal rendra son verdict vendredi soir ou samedi matin.