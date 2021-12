Soudan : le général al-Burhan met en garde contre "l'influence étrangère"

Au Soudan, le président du conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah al-Burhan a ouvertement pointé du doigt des missions diplomatiques, les accusant de semer le trouble dans le pays en encourageant les populations à se révolter contre l'armée.

Lors d'un discours prononcé à l’issue de manœuvres effectuées par l’armée soudanaise au nord du pays, Le général al-Burhan, a mis en garde contre toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures et n'as pas hésité à brandir des menaces de sanction.

"Nous observons tous la scène politique et nous constatons malheureusement qu'un certain nombre d'envoyés diplomatiques circulent parmi les citoyens et tentent clairement d'inciter la population à se retourner contre les forces armées afin de saisir l'opportunité de s'immiscer dans les affaires soudanaises" a déclaré le général Abdel Fattah al-Burhan,

"Nous mettons en garde ces diplomates contre ce genre de comportement et leur disons que nous les voyons clairement et que nous n'hésiterons pas à prendre des mesures contre toute personne commettant des violations à l'encontre de la sécurité et le caractère sacré du Soudan ou contre tout ce qui est lié à ce pays" a-t-il ajouté.

Alors que la tension du peuple au regard de sa prise de pouvoir en Octobre dernier est encore palpable dans le pays, le président du conseil de souveraineté ne fléchit pas, et semble vouloir entamer une chasse aux sorcières.