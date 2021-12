Cameroun : les albinos souffrent toujours de discriminations

Les personnes atteintes d’albinisme souffrent de discriminations à cause de leur différente apparence partout dans le monde. Au Cameroun, où la magie et les superstitions sont courantes, la ségrégation est encore plus sévère.

Les albinos comme ils sont appelés communément, sont considérés comme des sorciers.

"On a dit à ma mère de me mettre au grenier plus ça chez nous, en Afrique, quand le maïs, là, on sèche au grenier , on lui a dit de me mettre au grenier, que j'allais devenir noir après " s'est confié Kakmeni Wembou Raphaël, Président de l'Association pour la Promotion des Albinos au Cameroun.

"Ma propre famille ne me rend pas visite. Donc tout ce que je fais, ils ne prennent pas en considération. il n'ont pas de respect pour moi ..... " a révélé Njoko Kom Sandra.

Vulnérables au cancer de la peau, les albinos peuvent également éprouvés des problèmes de vision.

A ce jour, encore 80% d’entre eux meurent de ce cancer à cause de l’exposition au soleil.

Mais les menaces pour leur santé ne sont pas uniquement liées à leur affection génétique. Les superstitions leur mènent la vie dure.

Selon certaines traditions locales, l’habilité magique des membres albinos apporterait chance et santé à la personne qui les possède.

D’autres disent que les potions faites aux membres amputés des personnes atteintes d’albinisme auraient des vertus médicinales.

Le président de l'Association pour la promotion des albinos au Cameroun, Raphael Kakmeni Wembou, a déclaré que l'albinisme n'est pas reconnu au Cameroun et que les enfants albinos grandissent dans la peur.

Il a ajouté que "les membres des albinos sont vendus entre 15 et 30 dollars sur le marché noir".

Cette déficience génétique de mélanine touche 17 000 personnes dans le monde et une personne sur 5000 en Afrique subsaharienne.