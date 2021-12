Sénégal : Lamine Diack est mort

L’ancien président de la Fédération Internationale d`Athlétisme (IAAF), Lamine Diack est décédé jeudi à l'âge de 88 ans à Dakar au Sénégal. Il avait quitté ses fonctions en août 2015 après avoir passé 15 années à la tête de la fédération. Joueur de football puis athlète, Lamine Diack avait occupé différentes fonctions au sein des organisations sportives.

Directeur technique de l'équipe des lions de la Teranga entre 1964 et 1968, Membre du Comité national olympique du Sénégal depuis 1974 outre les terrains et les pistes d'athlétisme, Lamine Diack avait roulé sa bosse dans les milieux politiques, en tant que maire de Dakar de 1978 à 1980 et député de 1978 à 1993.

La fin de sa vie a été marquée par des scandales de corruption, mis en examen pour corruption passive dans l'enquête sur l'attribution des Jeux olympiques de Rio 2016, de Tokyo 2020 et des Mondiaux d'athlétisme 2017, Lamine Diack avait fait appel de sa condamnation et la date d'un nouveau procès restait à fixer.

Rentré à Dakar le 10 mai dernier, les obsèques de ce grand homme de l'athlétisme auront lieu vendredi.