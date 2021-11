Chine-Afrique : Xi Jinping promet un milliard de doses de vaccin

Le président chinois s'est engagé lundi à offrir à l'Afrique un milliard de doses de vaccin Covid, alors que le continent peine à acquérir suffisamment de vaccins pour se prémunir contre la maladie.

Dans un discours prononcé par vidéoconférence lors d'un sommet Chine-Afrique près de Dakar, la capitale du Sénégal, le président Xi Jinping a déclaré que son pays ferait directement don de 600 millions de doses.

Les 400 millions de doses supplémentaires proviendraient d'autres sources, comme des investissements dans des sites de production, qui font cruellement défaut dans une grande partie de l'Afrique.

La promesse de Xi s'inscrit dans le cadre d'un forum entre la Chine et les États africains, qui met l'accent sur le commerce et la sécurité, entre autres, et qui se tient dans la ville de Diamniadio, près de la capitale sénégalaise.

La Chine investit massivement en Afrique, et est le premier partenaire commercial du continent avec des échanges directs de plus de 200 milliards de dollars en 2019, selon l'ambassade de Chine à Dakar.

Pékin a également fait don de millions de doses de son vaccin Sinopharm, produit sur place, aux pays africains pauvres depuis le début de la pandémie.

Les critiques accusent toutefois les largesses de la Chine de faire partie d'une offensive diplomatique.

"Nous devons continuer à lutter ensemble contre le Covid", a déclaré Xi lors du sommet. "Nous devons donner la priorité à la protection de nos populations et combler le déficit de vaccination".

Les taux de vaccination en Afrique sont faibles par rapport au reste du monde.