Libye : des corps sans vie de migrants récupérés près de Tripoli

Des équipes du croissant rouge palestinien, sur une plage, près de Sabratha, à 70 kilomètres de Tripoli en Libye. Ils viennent récupérer des corps sans vie de migrants sur ce rivage. Une présence signalée mardi à la police libyenne.

" Aujourd'hui, nous avons récupéré quatre corps de migrants clandestins. Ce problème a été signalé à la police il y a deux jours, et elle a fait son travail, ainsi que le ministère public et le médecin légiste. Aujourd’hui, c'était à nous de faire le nôtre.", a déclaré Mohamed Al-Manobi, chef des opérations de récupération au Croissant-Rouge libyen.

Depuis 7 ans, ces bénévoles travaillent à la récupération des corps de migrants. Des opérations exécutées dans des conditions qu’ils jugent difficiles.

" Nous menons des opérations de récupération depuis environ 2014 et le problème est que nous travaillons dans des circonstances difficiles. Nous avons besoin d'une assurance maladie. Ce n'est pas un secret pour vous tous que nous craignons pour notre santé, après tout, ces jeunes travaillent bénévolement. ‘’, a expliqué le chef des opérations de récupération au Croissant-Rouge libyen.

Environ 75 migrants se sont noyés en Méditerranée, au nord de la Libye, en début de semaine, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Italie dans des embarcations de fortune, selon l’agence des Nations Unies pour les migrations.

L’Organisation internationale pour les Migrations souligne que Plus de 1 300 hommes, femmes et enfants sont morts jusqu'à présent en 2021 en tentant de traverser la Méditerranée centrale depuis la Libye et la Tunisie vers l'Italie et Malte.