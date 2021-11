L'Afrique du Sud avec le plus fort taux de diabète sur le continent

La prévalence du diabète en Afrique du Sud est la plus élevée d'Afrique, atteignant 11,3 %. Selon des estimations, le pays enregistrera 96 000 décès provoqués par cette pathologie d'ici à la fin de 2021.

" Ce que je veux dire, c'est que la maladie est complexe et qu'elle affecte un certain nombre de systèmes. Elle est souvent diagnostiquée très tard et au moment où elle est diagnostiquée, vous constatez que les patients ont déjà des complications qui peuvent avoir un impact sur la qualité de vie, et même contribuer à réduire leur espérance de vie.", Tobeka Boltina, directeur des affaires médicales de Novo Nordisk.

Un peu moins de la moitié des personnes vivant avec le diabète ignorent leur statut, faute de diagnostic. Les médecins avertissent, si la maladie n’est pas détectée, il entraîne des complications graves qui mettent la vie en danger.

"Nous avons besoin des médias, des églises et des sociétés pour faire savoir à nos concitoyens qu'ils doivent tester leur taux de sucre. Ils peuvent se rendre dans les communautés, les cliniques et les médecins généralistes, les salles de sport peuvent le faire. C'est un test simple. Il faut être conscient des personnes susceptibles d'être atteintes de diabète ou de devenir diabétiques.", Sindeep Bhana, chef du service d'endocrinologie et de métabolisme de l'hôpital universitaire Chris Hani Baragwanath.

Cette année, l’humanité célèbre les 100 ans de la découverte de l'insuline.

"Alors que nous célébrons le développement de l'insuline comme une découverte qui a changé la vie, il est également important de noter qu'au sein de l'insuline, il y a eu une progression en termes d'innovation et de recherche d'insulines qui répondent à des besoins non satisfaits concernant à la fois le médecin et le patient.", Tobeka Boltina, directeur des affaires médicales de Novo Nordisk.

La Fédération internationale du diabète révèle que les dépenses de santé liées au diabète en Afrique du Sud ont atteint 1 700 dollars par personne, pour un total estimé à sept 7, 2 milliards de dollars.