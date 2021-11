Qatar 2022 : l’horloge du compte à rebours de la Coupe du Monde dévoilée

À un an du coup d’envoi de la compétition, l’horloge du compte à rebours de la coupe du monde 2022 a été dévoilée à Doha, au Qatar. Les fans du monde entier ont pu découvrir cette extraordinaire mécanique en forme de sablier, en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino.

" J'ai été impliqué dans l'organisation de compétitions de football au cours des dernières décennies et je n'ai jamais vu de tel. Un an avant le coup d'envoi. Tous les stades sont prêts et ils sont à la pointe de la technologie. Ils sont beaux. Les préparatifs se poursuivent. Bien sûr, il y a encore beaucoup de travail qui (doit être) fait. Les routes, les hôtels, etc", a expliqué le président de la FIFA.

Pourtant, de nombreux footballeurs ont protesté contre le Qatar pour attirer l’attention sur les conditions de travail déplorables des ouvriers qui œuvrent sur le chantier de cette Coupe du monde. Il y a quelques mois, une enquête du journal britannique The Guardian révélait qu’au moins 6 500 travailleurs migrants sont morts dans les chantiers de construction des stades au Qatar depuis 2010.