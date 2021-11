Antony Blinken scelle le rapprochement entre le Nigeria et les USA

Le président nigérian Muhammadu Burhari a reçu jeudi le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.

Cette rencontre vise à redonner un nouvel élan aux relations bilatérales entre les deux pays. Comme signe d'un rafraîchissement de leur coopération, le Nigeria a été retiré de la liste noire des pays violant la liberté de religion. Le prédecesseur de Blinken, Mike Pompeo, avait pris cette décision à la fin de son mandat à la demande des chrétiens évangéliques qui se plaignaient des attaques contre leur communauté dans diverses régions du Nigeria.

Quant aux inquiétudes soulevées par Antony Blinken sur la brutalité policière qui avait entraîné le mouvement EndSars. Le gouvernement fédéral attend les enquêtes en cours qui sont menées par les Etats concernés avant d'établir les responsabilités a répondu le président Buhari à son hôte. Antony Blinken est le premier diplomate américain à se rendre dans Nigeria depuis plus de trois ans.

La visite a été l'occasion pour le représentant de la maison blanche de faire du lobbying et appeler à plus de démocratie et à des élections plus libres et indépendantes en Afrique. Quant à la concurrence que lui oppose l'empire du milieu, les Etats-Unis ambitionnent d'accueillir un sommet avec les dirigeants du continent a affirmé Antony Blinken, à quelques jours du sommet Chine-Afrique qui aura lieu au Sénégal.