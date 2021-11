Ethiopie : prix Rory Peck pour le vidéo-journaliste Solan Kolli

Deux Africains figurent parmi les lauréats du prix Rory Peck qui récompense chaque année les meilleurs journalistes, reporters d'images et pigistes, à travers le monde.

L'Éthiopien Solan Kolli a été consacré dans la catégorie "News" pour son reportage "Le coût de la guerre", mettant en lumière les dessous du conflit en Ethiopie. Il a dédié ce prix à "toutes les victimes de guerre à travers le monde, en particulier ces enfants, femmes et hommes courageux dans le nord de l'Ethiopie dont la souffrance est exposée dans mes sujets".

Je suis très fière d'avoir reçu un prix aussi prestigieux. Je ne m'y attendais pas, car les deux finalistes ont également réalisé des reportages fantastiques. Ce prix me touche beaucoup, parce qu'il est la preuve que mes efforts ont abouti pour faire la lumière (sur ces événements) en plein blackout sur les communications et faire entendre la voix des victimes de guerre en Ethiopie au-delà des frontières explique Solan Kolli.

Le Prix Martin Adler, soutenu par l'Ambassade de Suède, a été décerné à la malgache Raymonde Randrianarisoa, journaliste d'investigation indépendante basée à Madagascar . Ce prix salue la collaboration entre les organisations internationales et les journalistes locaux.

Le prix Rory Peck, a été lancé en 1995 en mémoire de Rory Peck, vidéaste indépendant tué à Moscou en 1993.

Ce prix récompense les meilleurs reporters d'images indépendants du monde de l'information. La cérémonie de remise de prix est l'un des principaux événements permettant à la fondation de lever des fonds.