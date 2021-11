Kenya : 9 à 15 ans de prison pour les policiers dans l'affaire Monson

Quatre policiers kényans ont été condamnés lundi pour l'homicide involontaire d'Alexander Monson.

Le fils d'aristocrate britannique avait été retrouvé mort dans une cellule de police de la ville côtière de Diani en mai 2012. Les peines de prisons prononcées vont de 9 à 15 ans pour chacun des policiers.

"J'emprisonne donc ici les accusés comme indiqué ci-après, en fonction de leur degré de responsabilité. Le premier accusé Naftali Chege est condamné à une peine de 15 ans de prison, dont 5 ans avec sursis. Le deuxième accusé, Charles Wang'ombe Munyiri, est condamné à purger une peine de 12 ans de prison, dont six avec sursis", a déclaré le juge Erick Ogola.

"Le troisième accusé doit purger une peine de neuf ans de prison, dont cinq avec sursis. Le quatrième devra purger une peine de 12 ans de prison, dont six avec sursis. Toutefois, en raison de son état d'invalidité, il devra continuer à se faire soigner à l'extérieur de la prison et n'entrera en prison que lorsque son état de santé se sera amélioré. En tout état de cause, le quatrième accusé sera incarcéré le 15 novembre 2022, qu'il soit guéri ou non. C'est le jugement de la Cour."

Il est nécessaire d'envoyer un message clair selon lequel la police doit prendre soin de la vie plutôt que de l'ôter, a déclaré M. Ogola, ajoutant que la police sera tenue responsable de l'exécution négligente de son devoir.

"Il y a de nombreuses mères dans tout le pays qui ont perdu en particulier leurs fils. Les jeunes hommes semblent être les principales victimes entre les mains de la police", a exposé Hillary Martin, la mère de la victime, à la sortie du tribunal.

Alexander Monson avait été arrêté en boite de nuit en 2012, étant suspecté de posséder de la marijuana.