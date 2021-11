Afrique du Sud : boycott du concours Miss Univers en Israël ?

Le gouvernement sud-africain a annoncé dimanche qu'il ne soutenait pas la décision de l'actuelle Miss Afrique du Sud de participer au concours annuel de Miss Univers en Israël.

Cette déclaration tombe après des pressions sur Lalela Mswane, récemment couronnée, pour qu'elle boycotte le concours à cause des "atrocités commises par Israël contre les Palestiniens", selon le ministère sud-africain des Arts et de la Culture. Mais les organisateurs locaux de concours de beauté ont estimé que Lalela Mswane devait s'y rendre.

"Il s'est avéré difficile de persuader les organisateurs du concours Miss Afrique du Sud de reconsidérer leur décision de participer au concours Miss Univers", indique un communiqué du ministère. En conséquence, le gouvernement "retire son soutien" suite à "l'intransigeance" des organisateurs. Le concours est prévu à Eilat (Israël) le 12 décembre.

"Les atrocités commises par Israël contre les Palestiniens sont bien documentées et le gouvernement, en tant que représentant légitime du peuple d'Afrique du Sud, ne peut pas en conscience s'y associer", a ajouté le ministère.

L'Afrique du Sud soutient la cause palestinienne depuis 1995, lorsque des relations diplomatiques formelles ont été établies, un an après la fin de l'apartheid. Elle a réduit son ambassade à Tel Aviv en 2019 et retiré son ambassadeur.

La semaine dernière, les organisateurs de Miss Afrique du Sud avaient souligné que le concours Miss Univers n'était pas "un événement politique". S'entêter pourrait "s'avérer désastreux pour son futur (de Lalela Mswane) et sa position publique en tant que femme jeune et noire", a prévenu le ministère sud-africain de la Culture Nathi Mthethwa.

Dans un communiqué, le parti ANC au pouvoir a exhorté les organisateurs de Miss Afrique du Sud "à écouter et entendre l'irrésistible appel (...) à boycotter le concours Miss Univers à venir en Israël, où règne l'apartheid".