Burkina Faso : le rêve brisé des "orphelins" de Thomas Sankara

Stanislas Damiba, fait partie des 600 jeunes burkinabé, des orphelins en majorité, envoyé par Thomas Sankara à Cuba, pour suivre une formation, il y a trente-cinq ans. Des étudiants issus des familles défavorisées du pays promis à bel avenir au terme de leur formation. Mais la donne change dans leur pays. Thomas Sankara, leur père spirituel, supposé, est assassiné.

"On avait entre 12, 14 et 16 ans. A l’époque, Thomas Sankara avec l’idéal révolutionnaire décida de nous envoyer à Cuba pour une formation technique, professionnelle et idéologique. Thomas Sankara était un père et demeure un père comme nous l’appelons aujourd’hui notre père spirituel. Thomas Sankara arrive à Cuba en 87 et il sert la main de tout un chacun, les 475 garçons et les 135 filles. Et il disait ceci : '' Formez-vous bien pour venir développer votre pays '' et il disait aussi en substance qu'il faut avoir un ventre révolutionnaire, ça voulait dire tout simplement que tout ce que le pays d’accueil vous servait, il fallait le manger parce que le révolutionnaire s’adapte en tout temps et en tout lieu. Et juste après, il a été assassiné.", Stanislas Damiba, président de l'association des anciens élèves formés à Cuba.

L’assassinat du père de la révolution burkinabé en octobre 1987 sonna le glas de leur rêve. Réduction du cycle de formation et suppression de leur bourse d'environ 100 euros, telles sont les nouvelles mesures prises le nouveau gouvernement burkinabé. Seuls 33 des 600 jeunes ont pu accéder à l'enseignement universitaire.

’‘’Cet idéal révolutionnaire a été assassiné tout simplement à l’œuf et nous avec. Donc c’est une grande déception pour nous aujourd’hui que tout ce parcours qu’il avait prévu pour nous ait été tout simplement tué dans l’œuf. Aujourd’hui nous déplorons 85 de nos camarades qui sont décédés, certains par suicide 245 qui sont à la fonction publique sous employés et 460 qui sont en chômage précaire nous déplorons tout cela et nous pensons que d’ici là, les autorités vont réparer ça pour que nous allions dans une réconciliation véritable au Burkina Faso.", a expliqué le président de l'association des anciens élèves formés à Cuba.

En attendant, ces anciens étudiants de Cuba doivent se contenter depuis du système ''D'' pour joindre les deux bouts du mois.