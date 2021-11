Libye : les Libyens obtiennent leurs cartes d'électeurs

La Libye a intensifié lundi les préparatifs d'élections historiques, en ouvrant les inscriptions des candidats aux scrutins présidentiel et parlementaire, alors que le pays cherche à tourner la page d'une décennie de guerre.

Le tout premier scrutin présidentiel direct en Libye, avec un premier tour le 24 décembre, est le point culminant d'un processus lancé l'année dernière par les Nations unies pour tirer un trait sur des années de violence depuis la révolte qui a renversé le dictateur Mouammar Kadhafi en 2011.

Mais malgré une année de paix relative à la suite d'un cessez-le-feu entre les camps de l'est et de l'ouest, le processus a été éclipsé par des querelles sur la base juridique des votes et les pouvoirs du vainqueur, quel qu'il soit. Cela a suscité la crainte d'un retour à la violence en cas de contestation des résultats.

Les candidats peuvent déposer leur candidature dans les bureaux de la Haute Commission électorale nationale dans les trois principales villes de l'ouest, de l'est et du sud de la Libye jusqu'au 22 novembre, a indiqué la HNEC dimanche.

Les candidats aux élections législatives ont jusqu'au 7 décembre pour le faire.

"Tout le monde s'inquiète du respect des résultats des élections", a déclaré Anas El Gomati, directeur du groupe de réflexion Sadeq Institute, basé en Libye.

Il a cité la perception de "conditions militaires fragiles sur le terrain et le manque de préparation pour organiser des élections libres et équitables dans un État divisé entre factions militaires rivales".