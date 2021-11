Les tensions entre l'Algérie et le Maroc divisent des familles

À Oulad Bouarfa, un village marocain frontalier de l'Algérie, de nombreux habitants vivent des échanges entre les deux pays. Mais les tensions entre les deux autorités ne cessent de grimper. En 1994, la frontière a été fermée, et depuis le mois d'août, l'Algérie a rompu tout lien diplomatique avec son voisin, mettant les habitants du village en difficultés.

"Je ne travaille plus, je travaillais au niveau de la frontière, du commerce de l'essence et du diesel", détaille Mohamed Haddouri, un habitant de Oulad Bouarfa. "Ils nous apportaient de la marchandise et nous leur envoyions la même chose, c'était bénéfique pour les deux. Je n'ai plus de travail depuis la fermeture des frontières."

Même si les habitants peuvent voyager par avion pour se rendre dans le pays voisin, des clôtures divisent les villages limitrophes et des familles.

"J'habite ici depuis 48 ans, avant, c'était très bien, on pouvait rendre visite à nos familles de l'autre côté et inversement", raconte Meriem Hamouyi, également habitante du village marocain. "Aujourd'hui, tout cela nous manque, une fois, il y a eu un enterrement pour un membre de notre famille de l'autre côté et on a dû se contenter de le regarder d'ici".

Il y a une semaine, les tensions sont à nouveau montées entre les deux pays. L'Algérie a accusé le royaume d'avoir tué trois civils algériens sur une autoroute traversant la zone contestée du Sahara Occidental.