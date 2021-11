COP26 : les efforts du Gabon pour sauver ses forêts

Présent à Glasgow pour la 26e conférence des parties sur le climat (COP26), le Gabon est le premier pays africain payé pour ses efforts contre la déforestation.

Fleuron de l’économie gabonaise, la Zone Économique Spéciale (ZES) de Nkok, en 10 ans, s’est classée au rang de meilleure zone industrielle du monde dans la filière bois par FDI Intelligence-Financial Times en 2020.

«Nous avons obtenu la certification neutralité carbone il y a moins d’un mois», explique Igor Nyambie Simard, Directeur Général Arise IIP et Arise IS Gabon.

Restée dépendant du pétrole, le pays a entrepris un ensemble d’actions en faveur de la transition vers une économie verte en misant sur les écosystèmes et les conditions climatiques et météorologiques de son territoire, Tracer a pour but de contribuer à la préservation de la faune et la flore du Gabon.

«Tracer c’est une volonté de GSEZ depuis 2018 que tout le bois qui entre dans la Zone soit du bois légale. Et donc, ils ont créé une agence indépendante qui va vérifier cela. Cette agence est composée de deux entités qui s’appellent Forêts Ressources Management qui est une société privée française qui fait de l’aménagement forestier dans le bassin du Congo depuis maintenant 30 ans et Brainforest, une ONGs gabonaise qui est spécialisée dans tout ce qui gouvernance et respect des droits des populations au Gabon », explique Cécile Hervo, Coordinateur technique Tracer.

Le principal défi du plan opérationnel du Gabon Vert est de concilier les besoins des générations actuelles avec ceux des générations futures. Seulement, le conflit hommes-faune risque de compromettre les efforts de conservation de la biodiversité engagés dans le pays.

«La situation du conflit homme-faune au Gabon est une situation où les populations paient le lourd tribu à l’avantage de la conservation internationale. C’est ce défi qu’il faut inverser. C’est pour cela que nous appelons la CEEAC et les Nations-Unies à aider le Gabon à trouver le meilleur mécanisme », explique Nicaise Moulombi.

L’utilisation et la valorisation économiques des ressources renouvelables comme le bois, constituent un enjeu majeur pour le Gabon.