Nigeria : l'armée annonce la mort d'Abu Musab al-Barnawi

"Abu Musab est mort". Sans donner plus de détails, le général Lucky Irabor, chef d'état-major de la défense nigériane a annoncé jeudi la mort du chef d'un groupe extrémiste lié a l'Etat Islamique.

Le groupe serait responsable de plusieurs centaines de morts au nord-est du Nigeria. La région est régulièrement le théâtre d'affrontements et de violences, s'étendant aux pays voisins et rendant instable toute la région du lac Tchad.

Lors de la conférence de presse, le chef d'état-major a ajouté que l'insécurité de la zone ne s'arrête pas aux frontières, rappelant que le gouvernement nigérian collabore avec les autres pays dans la lutte contre le terrorisme.

"Si tout va bien chez nous et que tout ne va pas bien chez nos voisins, alors bien sûr, nous ne pouvons pas avoir la paix", a-t-il ajouté. Selon l'ONU, le conflit nigérian a causé la mort de près de 36 000 personnes et déplacé plus de 2 millions d'habitants.