Gabon : un sommet pour « révéler, valoriser et exploiter le potentiel gazier »

Faire de son potentiel gazier, un véritable levier de sa croissance économique, le sommet sur le pétrole, le gaz et la transition énergétique de Libreville sur le thème ‘’Révéler, valoriser et exploiter le potentiel gazier du Gabon’’, vise à réduire la dépendance du pays sur l’importation des produits finis et amorcer le basculement vers une énergie propre.

Le Gabon a pris conscience de ce que la transition énergétique passe par l’utilisation beaucoup plus accrue du gaz. Nous n’avions pas d’infrastructures au départ mais, aujourd’hui tous les efforts sont entrepris pour justement aller dans cette voie, souligne Vincent de Paul Massassa, Ministre du pétrole, du Gaz, des Hydrocarbures, et des Mines du Gabon.

Tout le monde utilise le gaz pour faire la cuisine tous les jours. Donc, on est d’accord que si c’est disponible et moins cher, ça affectera le coût de vie du citoyen gabonais. Si l’Etat peut exporter le gaz par exemple, ça peut affecter encore les ressources de l’Etat. Donc, pour moi c’est un éventail qui est très large et qui peut avoir des impacts vraiment importants sur l’économie gabonaise, explique Alice Ouédraogo, Représentante résidente Gabon de la Banque mondiale.

Le Gabon détient des réserves de gaz naturel prouvées. 29 milliards de mètres cubes essentiellement sous forme de gaz associé mais n’en fait actuellement qu’un usage limité. Presque 90% de sa production est réinjectée dans le sous-sol ou brûlée faute de débouchés économiques.

Porté par le Plan d’accélération de la transformation, l’autre défi est de faire du ‘’local content’’ une réalité, en offrant plus d’opportunités aux entreprises et aux travailleurs gabonais dans le secteur.

Ce qui est important de noter c’est que ça ne servirait à rien pour la République gabonaise de pousser le développement du gaz si aucune entreprise gabonaise ne peut participer à cet effort et ne peut créer de richesses pour notre économie affirme Yann Livulibutt Yangari, Chef de projet de la Task force sur la stratégie gazière.

En réponse à l’impact économique de la crise de la Covid-19, le Gabon est lancé dans la préparation des secteurs productifs qui incluent les Hydrocarbures. Les objectifs étant de booster la production du pétrole, de diversifier la filière et d’en améliorer la gouvernance.