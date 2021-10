Kenya : cérémonie de purification de la maison d'Agnes Tirop

Les membres de la famille de l'athlète kényane Agnès Tirop se sont réunis chez elle lundi afin de procéder à une cérémonie traditionnelle de purification. Un mouton a été abattu et son sang ainsi que du lait et de la bouse de vache ont été aspergés dans la maison où s'est produit le drame. Le but, étant de permettre aux membres de la famille de la victime de pouvoir vivre à nouveau dans la demeure.

"Je suis heureux que les anciens aient nettoyé la maison", confie Vincent Tirop, le père de la victime. "Je me sens mieux maintenant que la maison a été nettoyée et qu'elle est maintenant accessible à mes enfants et à toute autre personne qui veut me rendre visite. Il n'y a plus de traces."

La coureuse olympique a été mortellement poignardée à l'abdomen la semaine dernière. Son mari est le principal suspect dans cette affaire.

"Je suis toujours triste", continue le père de famille, "je demande encore au gouvernement de m'aider à trouver justice pour la mort de ma fille. Je ne veux pas que la famille de l'auteur du crime assiste aux funérailles de ma fille parce que je ne les connais pas et que je n'avais pas marié ma fille."

Ibrahim Emmanuel Rotich a comparu lundi devant un tribunal kényan. Il avait été arrêté jeudi dans la ville de Mombasa, alors qu'il tentait de fuir le pays.