Kenya : le World Cross Country rend hommage à l'athlète Agnes Tirop

Plusieurs athlètes kényans ont pris part samedi à Eldoret dans l'ouest du pays au world cross country, une course de fond à laquelle participait Agnes Tirop, la double médaillée mondiale du 10.000 m et 4e des JO de Tokyo sur 5.000 m, assassinée en octobre 2021 par son mari. C'est aussi en son honneur que cette compétition a eu lieu, elle qui en 2015 avait remporté le titre mondial de cross-country, et sans surprise chez les femmes, c'est Joyce Jepkemoi, gagnante des Championnats kényans de cross-country, qui s'est imposée.

"Nous avons organisé la course d'aujourd'hui pour commémorer Agnes Tirop, Agnes était une personne tellement bonne et aimait tout le monde sans faire de discrimination" explique-t-elle.

La famille d'Agnes Tirop était présente au cross country d'Eldoret, ou un hommage lui a été rendu. Agnes Tirop a été enterrée dans la maison de ses parents, dans le village de Kapnyamisa, à Mosoriot, dans le comté de Nandi. Son père se souvient de son brillant parcours.

Aujourd'hui, nous sommes ici pour commémorer Agnes et nous souvenir de sa course. Si elle était vivante aujourd'hui, nous nous serions attendus à recevoir beaucoup plus de trophées comme celui que je porte, car elle était une championne du cross country, souligne-t-il.

Le meurtre d'Agnes Tirop a ému le Kenya et révélé les pressions auxquelles sont confrontées les athlètes féminines pour leur succès dans une société dominée par les hommes. Elle s'était révélée en 2015 en remportant à seulement 19 ans le titre de championne du monde de cross country.