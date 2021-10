Afrique du Sud : poussée de réservations de voyages du Royaume-Uni

Les agences de voyage sud-africaines font état d'une forte augmentation des réservations pour des voyages à destination et en provenance de Grande-Bretagne depuis que le pays a été retiré de la liste rouge du Royaume-Uni.

Certaines agences ont déclaré que le nombre de personnes cherchant à voyager depuis que le gouvernement britannique a annoncé qu'il allait lever les restrictions sur les voyageurs en provenance de 47 pays, dont l'Afrique du Sud, les dépassait. Ce sur la liste rouge avait été critiquée par le gouvernement sud-africain, les opérateurs touristiques et les scientifiques, conduisant à des pourparlers entre les dirigeants des deux pays et leurs experts sanitaires respectifs.

La réglementation britannique interdit à toute personne ayant séjourné dans un pays figurant sur la liste rouge au cours des dix jours précédents de se rendre en Grande-Bretagne. Seuls les ressortissants britanniques et irlandais ou les résidents de retour au pays étaient autorisés à entrer en provenance d'Afrique du Sud ou d'autres pays figurant sur la liste rouge, et ils étaient soumis à une quarantaine obligatoire de dix jours.

Les règles limitaient également fortement les touristes britanniques qui se rendaient en Afrique du Sud. Le gouvernement leur conseillait de ne pas se rendre dans les pays figurant sur la liste rouge et, s'ils le faisaient, ils s'exposaient à de coûteux séjours en quarantaine dans des hôtels à leur retour. Le Royaume-Uni est le plus grand marché touristique de l'Afrique du Sud en dehors de l'Afrique, avec plus de 400 000 voyageurs britanniques chaque année. Ce chiffre a chuté à moins de 10 000 depuis le début de l'année en raison de la pandémie.

Certificats de vaccination

Flight Centre, l'une des plus grandes agences de voyage d'Afrique du Sud, a déclaré qu'elle avait du mal à faire face à la demande suscitée par l'annonce britannique. "Dès que l'annonce a été faite, nous avons pu constater sur nos outils de réservation en ligne ainsi que sur nos demandes par courriel et par téléphone qu'il y avait une forte poussée", a déclaré vendredi Andrew Stark, directeur général de Flight Centre Travel Group. "Nous ne pouvons tout simplement pas répondre à la demande", a-t-il ajouté.

Rosemary Anderson, présidente de l'association d'hôtellerie FEDHASA, a déclaré qu'elle voyait également "une vague de Sud-Africains souhaitant se rendre au Royaume-Uni et de Britanniques souhaitant venir en Afrique du Sud". Et de préciser : "Nous entrons dans l'été, le Royaume-Uni va vers l'automne et de nombreux Britanniques n'ont pas pu voyager dans des endroits ensoleillés, ce qui fait de l'Afrique du Sud une excellente destination pour eux."

La ministre sud-africaine du tourisme, Lindiwe Sisulu, a salué la décision britannique, qui intervient à temps pour le début de la haute saison touristique. "Nous sommes impatients d'accueillir nos visiteurs britanniques à temps pour la saison estivale sud-africaine et nous continuerons à travailler sans relâche avec tous nos partenaires nationaux et internationaux pour assurer le succès de la reprise du tourisme", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

L'Afrique du Sud est le pays africain le plus touché par la Covid-19, avec plus de 2,9 millions de cas et 88 000 décès enregistrés. Selon l'université Johns Hopkins, 16 % de sa population de 60 millions d'habitants a été vaccinée et les certificats de vaccination numériques ont commencé à être délivrés vendredi.