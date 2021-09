La Côte d'Ivoire accueille la 41e Journée mondiale du Tourisme

Le Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan a accueilli le 27 septembre 2021, la cérémonie officielle de lancement de la 41ème édition de la Journée Mondiale du Tourisme qui a eu pour thème ‘’Tourisme et croissance inclusive’’.

Des participants d’une centaine de pays ont assisté à cette cérémonie d’ouverture. De nombreuses personnalités y ont également pris part, notamment le Premier ministre ivoirien Patrick ACHI, le ministre ivoirien du Tourisme et du Loisir Siandou FOFANA, le Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du Tourisme Zurab POLOLIKASHVILI, des ministres du tourisme d’États membres de l’OMT et l’emblématique ex footballeur ivoirien Didier DROGBA, ambassadeur de l’Organisation Mondiale du Tourisme.

Avant l’ouverture de la série d’allocutions, des troupes artistiques, reflets de la richesse culturelle de la Côte d’Ivoire, ont gratifié les milliers de personnes présentes dans le Palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, de belles prestations.

Dans son discours, le Premier ministre ivoirien a fait état du sinistre causé par la pandémie à Coronavirus au secteur du tourisme, mais a fini par une note d’espoir en déclarant que l’humanité est en train de gagner son combat face à cette maladie.

Le ministre ivoirien du Tourisme et du Loisir, au cours d’un point de presse tenu après la cérémonie d’ouverture, a déclaré toute sa fierté de voir la Côte d’Ivoire, devenir le premier pays de l’histoire de la région francophone du monde, à abriter cet important événement.

_"Dans un contexte post-COVID, c’est la première fois que le monde touristique se rassemble et c’est en terre ivoirienne. Et ceci est d’autant plus important pour nous, que nous avons pu mobiliser un peu plus de 122 pays aussi bien en présentiel qu’en distanciel, et c’est un peu plus de 5 500 participants qui suivent pour le temps de cette cérémonie, faisant de la Côte d’Ivoire le centre du tourisme mondial. " _a déclaré Siandou FOFAN, Ministre du Tourisme et du Loisir.

Zurab POLOLIKASHVILI, à son tour, a salué la richesse de la culture africaine et a déploré le fait que ce potentiel culturel ne soit pas assez valorisé à l'extérieur. Il a assuré que son organisation s'attèlera à promouvoir cette diversité culturelle sur de nouveaux marchés.

Les chiffres du tourisme mondial sont au rouge. Le contexte sanitaire a profondément ralenti le secteur. Selon un rapport de l’OMT, le nombre total de touristes internationaux est passé de près de 1,5 milliards en 2019 à 398 millions en 2020. Au total, ce sont près de 120 millions d'emplois directement liés au tourisme qui ont été mis en péril en 2020.

Les professionnels du secteur du tourisme présents ont été unanimes sur un fait, la Côte d’Ivoire a réussi à se positionner, voir à assurer son statut de grand pays du tourisme mondial. Actuellement se tiennent sur le territoire des panels ministériels et des rencontres B2B pour évoquer l’avenir du tourisme mondial.