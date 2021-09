Côte d'Ivoire : retour du festival FEMUA

La 13ème édition du festival FEMUA a eu lieu à Abidjan en Côte d’ivoire du 7 au 12 septembre.

Après un report dû à la crise sanitaire, ce concert organisé par A'salfo, le chanteur du groupe Magic Système, a réuni plusieurs milliers de personnes.

Samedi dans le quartier d'Anoumabo d’où est originaire l’artiste, Keen’V, Vegedream ou encore Koffi Olimide se sont produits sur scène à l'occasion de la dernière soirée du festival.

" La beauté du FEMUA, c'est de permettre à des artistes qui ne sont pas connus de partager la même scène que ceux qui le sont. C'est une plateforme d'échange, de partage d'expérience, voir aujourd'hui un Koffi Olomidé jouer sur la même scène qu'un Joel Sebunjo, qui n'était pas connu en Côte d'Ivoire, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux. C'est la prouesse de la FEMUA". a déclaréA'salfo, chanteur avec Magic Systèm.

Cérémonie d'ouverture du festival FEMUA

Parmi les têtes d’affiche, le rappeur Youssoupha et la chanteuse et actrice congolaise Céline Banza.

Les deux artistes ont interprété ensemble leur titre intitulé « Départ ».

"Je trouve que c'est super. L'ambiance est bonne. On voit les artistes, c'est super ; on remercie l'équipe et Magic System pour tout." s'est confiée Nassou.

"C'est le spectacle qui nous touche, c'est le spectacle qui rassemble les jeunes, qui rassemble les frères et sœurs. C'est un spectacle qu'on aime. Je suis un artiste et ça me fait plaisir de venir ici et de voir mes autres frères artistes se produire. C'est génial." a déclaré Mustapha.

Seul petit couac, un problème d’organisation qui a imposé au chanteur Koffi Olimide de passer sur scène en dernier.

Prévu à 4h30, le Grand Mopao n’a pu monter sur scène avant 6 h en raison d’une série de retards.

Le chanteur Vegedream a d’ailleurs écourté sa performance afin de céder sa place à la star congolaise qui n’est resté sur scène que 20 minutes alors que le jour se levait.