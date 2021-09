Zambie : Hakainde Hichilema reçu par Kamala Harris à la Maison Blanche

Hakainde Hichilema reçu à la maison par la vice-présidente américaine. Première visite d’un chef d’Etat zambien depuis 1992. La démocratie était au centre des échanges entre Kamara Haris et son hôte. Notamment après l’élection de Hakainde Hichilima en août.

‘’ Nous partageons un engagement en faveur de la démocratie et nous comprenons et savons que renforcer les institutions démocratiques signifie respecter et faire respecter l'État de droit et conduire en comprenant la signification et l'importance de la lutte pour tous les peuples et leurs droits et les droits de l'homme. Le mois dernier, nous avons vu un nombre historique de Zambiens voter pour vous, les jeunes en tête.’’, a déclaré la vice-présidente américaine.

Un engagement souligné aussi par le président zambien.

‘’ Nous avons été délivrés par le peuple zambien de manière substantielle, dans des circonstances très difficiles, l'espace démocratique n'était pas favorable, Mais nous sommes très reconnaissants d'être ici, d'être invités à la Maison Blanche après tant d'années. De leaders avant nous, n'ont pas pu être invités ici. Donc nous nous sentons honorés, d'être ici. ’’

Un réchauffement des relations boosté sans nul doute par le changement de régime à Lusaka. Alors même que l’économie zambienne est en berne. La dette extérieure du pays s’élève à 12 milliards des dollars. Hakainde Hichilema doit inverser la tendance. L’apport de Washington est peut-être déjà sollicité.