Burundi : au moins quatre morts dans une série d'attaques à la grenade

Au Burundi, le Premier ministre a promis de faire toute la lumière sur la série d’explosions qui touche la capitale Bujumbura.

En deux jours, des attaques à la grenade contre un bar, un marché et un arrêt d’autobus ont fait au moins quatre morts et une centaine de blessés.

"Je venais de finir de me raser le crane quand j'ai vu des gens courir partout. Je me suis déplacé lentement car les gens autour de moi paniquaient. Puis j'ai vu un blessé, d'autres étaient évacués à l'hôpital et j'ai vu l'endroit où la grenade a explosé", déclare Oswald Bukuru, un chauffeur de taxi

Samedi soir, une autre attaque revendiquée depuis par le groupe rebelle RED-Tabara, avait visé l’aéroport de Bujumbura avant le départ pour l'ONU du président Evariste Ndayishimiye