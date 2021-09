Diana Bouli, la perle camerounaise des réseaux sociaux a conquis l'Afrique

Bouli Essounga Diana Hyllarie est la nouvelle perle des réseaux sociaux. Au Cameroun, son pays d'origine et ensuite l'Afrique, la jeune femme de 24 ans a conquis des milliers de followers, son compte Tiktok embrasse 15 millions de Like et 800 000 abonnés.

Star des années 80, comédienne, chanteuse, top modèle, Diana Bouli, comme elle se fait appeler sur les réseaux sociaux est une touche-à-tout. Ses différents rôles ont tous une pointe d'humour, c'est ainsi qu'elle a gagné le cœur de ses fans en reprenant des titres à succès des artistes comme Monique Séka, Aicha Koné, Pepe Kalle, ou encore Ndedi Eyango. En presque deux ans sur la toile Diane Bouli captive, fait rire conséquence, elle a intégré le cercle des influenceurs du continent.

TikTok, le réseau des défis, lui offre sa visibilité internationale grâce au challenge qui veut être roi. Celle dont le rêve était de faire de la mode, publie des photos artistiques et des vidéos hilarantes, un mélange de sa personnalité raconte t-elle.

@diana_bouli Répondre à @ulrich177 j’espère les amis que vous verrez mieux la couleur de la vidéo ❤️🙏🏾 merci pour vos remarques ♬ Waka Waka (This Time for Africa) - Shakira

Diana Bouli se passionne pour son continent dans ses créations et espère continuer à le fait rire dans les années à venir.