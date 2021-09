RDC : l'opposition exige une enquête après sa manifestation réprimée

Lamuka, la plateforme de l’opposition en République démocratique du Congo, a fait le point jeudi au micro d’Africanews du bilan de la répression de sa marche organisée la veille à Kinshasa, la capitale pour réclamer la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante.

‘’ On a eu plus 30 arrestations, plus de 20 blessés. Maintenant, on nous dit qu'on a relâché tout le monde nous avons encore deux ou trois personnes que nous cherchons à Kinshasa. Mais ce qui est grave ce qu'on m'a brutalisé, on m'a touché, on m'a molesté et on m'a insulté comme du poisson pourri.’’, a déclaré Martin Fayulu.

Devant ce qu’il considère comme une violence délibérée, l’opposant demande l’ouverture d’une enquête ‘’ pour savoir qui a molesté qui a tabassé qui était là parce que cette répression ne ressemble pas au comportement normal de la police congolaise.’’.

Le gouverneur de la ville province de Kinshasa a condamné ‘’ l’attitude de quelques militants de l’opposition qui ont forcé de marcher en tentant de troubler l’ordre public.’’

L’opposition dénonce ce qu’elle appelle, la politisation de la Commission nationale électorale indépendante. Remettant notamment en cause, la présence éventuelle de plusieurs représentants des partis politique au sein de cette structure. Et milite pour un organe composé en majorité des acteurs de la société civile, gage de son indépendance.

Mais pas que : les adversaires de l’Union Sacrée au pouvoir exigent aussi La ‘’ réforme de la loi portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante l’identification des électeurs.’’.

vers un rapprochement avec le Front Commun pour le Congo ?

Une demande qui semble avoir rapproché les ‘’ ennemis’’ d’hier. Mercredi, Nogec, une formation politique proche de l’ancien président Joseph Kabila a répondu à l’appel de Lamuka. Interrogé par Africanews sur l’éventualité d’une alliance entre sa plateforme et la famille politique de l’ex-président, Martin Fayulu a répondu ‘’ en politique tout est possible. Chez nous, on dit les alliances se font et se défont, qui peut prédire de l’avenir. Je ne suis pas un devin.’’