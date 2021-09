Le Nigéria vit l'une de ses pires épidémies de choléra

Le Nigeria fait face à une nouvelle épidémie de choléra

Au 5 septembre, près de 70 000 cas suspects de choléra ont été enregistrés dans 25 des 36 états du pays dont la capitale Abuja, selon le centre nigérian de contrôle des maladies.

Cette maladie endémique et saisonnière se développe suite à l'ingestion d'aliments ou d'eaux contaminés par des bactéries. Elle provoque notamment des diarrhées aiguës.

"Examiner la véritable cause du choléra, c'est-à-dire fournir des installations d'eau et sanitaires de base, éduquer les Nigérians sur la nécessité d'avoir des installations sanitaires et d'hygiène et parler aux parties prenantes qui pourraient s'associer dans cette direction. Il est très important pour nous d'aller directement à la raison profonde pour laquelle ce problème, l'épidémie (choléra) fait des ravages. Et vous savez que ceux qui l'ont eu, les femmes, les enfants, les mineurs, sont les personnes qui ont des problèmes quand il s'agit du choléra. Les pauvres, les vulnérables, les personnes et les PDI (personnes déplacées à l'intérieur du pays), les personnes qui n'ont pas de moyens de subsistance, qui vivent avec moins d'un dollar par jour, les personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable." a déclaréMichael Oludare Ale, ingénieur expert en eau.

Le #choléra peut être transmise par des aliments qui ont été contaminés par l'urine et les excréments de rats infectés. Conservez les aliments loin des animaux et faites-les cuire correctement avant de les consommer. L'hygiène est essentielle, restez en sécurit, ...

Avec plus de 2 300 personnes décédées des suites de cas suspects, le Nigéria connaît l'une de ses pires épidémies de choléra depuis des années.