Libye : 29 migrants secourus en mer

Cet homme tente de rassurer ces migrants, aux large des côtes libyennes. Ce n’est pas un garde-côte, mais il fait partie de l’ONG allemande Sea-Eye, qui effectue régulièrement des sauvetages en mer, grâce à son navire humanitaire, qu’on peut d’ailleurs apercevoir au loin en rouge.

Ce jour-là, 29 migrants, dont 4 enfants et 2 femmes enceintes, étaient à bord de ce bateau de fortune. L'ONG allemande serait maintenant à la recherche d’un port sûr, elle a demandé de l’aide aux autorités italiennes et allemandes, et espère une réponse favorable.

Malgré l’insécurité qui y règne, la Libye demeure un point de passage important pour des dizaines de milliers de migrants qui, chaque année, cherchent à gagner l'Europe par les côtes italiennes, situées à environ 300 km des côtes libyennes.

Le nombre de migrants décédés en mer en tentant de rejoindre l'Europe a plus que doublé en 2021. Depuis le début de l’année, plus de 1000 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée, selon des chiffres de l’ONU.